Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.

«В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте», — сказал Эрдоган в Анкаре на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем.