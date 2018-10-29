Оглашено название нового аэропорта Стамбула

Крупнейший аэропорт мира, открывшийся сегодня в турецком мегаполисе, получил название — Аэропорт Стамбула, сообщает агентство «Анадолу».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия первого этапа третьего аэропорта Стамбула.

Аэропорт Стамбула — предмет гордости всей Турции и пример для всего мира, сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду на то, что открытие нового аэропорта Стамбула принесет пользу не только Турции, но и миру в целом.

Президент отметил, что Стамбул является не только крупнейшим городом Турции, но и самым дорогим брендом страны.

Глава государства подчеркнул, что с введением в строй Аэропорта Стамбула потребуется пересмотр всей структуры воздушных перевозок в Европе. «Потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку Стамбул превратится в крупный траспортный хаб», — сказал Эрдоган, заметив, что вовсе не случайно, что проект подобного масштаба реализован именно в Турции.

Эрдоган сообщил, что после того, как будут введены в строй все этапы Аэропорта Стамбула, Международный аэропорт Ататюрка закроется для коммерческих рейсов, но сохранит за собой статус воздушной гавани.

«После открытия первого этапа Аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров», — сказал Эрдоган.

Все этапы Аэропорта Стамбула будут задействованы до 2028 года. В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширятся, констатировал глава государства.

На первом этапе из аэропорта будет выполняться пять рейсов ежедневно. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines 31 октября выполнит из нового аэропорта Стамбула рейс в Анкару, 1 ноября — в Анталью, 2 ноября — в Измир. Первый международный рейс будет выполнен из третьего аэропорта Стамбула 1 ноября в Турецкую Республику Северного Кипра. 8 ноября будет выполнен рейс в Азербайджан.

После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.

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