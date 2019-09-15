Эрдоган обсудит с Трампом покупку американских Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом о возможной покупке ракет Patriot и продолжит обсуждение на встрече в этом месяце, пишет Times of Israel.

В интервью Reuters глава турецкого государства сказал, что он уже озвучил возможную покупку в телефонном разговоре с американским лидером две недели назад и что продолжит рассмотрение этого вопроса.

«Я сказал, что независимо от того, какой пакет… С-400 у нас есть, мы можем купить у вас определенное количество Patriot, — сказал Эрдоган, добавив: «Но я заявил, что мы должны увидеть условия, которые хотя бы приближены к С-400».

| 2019-09-15T19:06:00+00:00 15 сентября 2019, 20:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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