Эрдоган обратился в прокуратуру с жалобой на французский журнал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в прокуратуру с жалобой на выпускающего редактора французского журнала Le Point Этьена Гернеля и журналиста Ромена Габерта, сообщает Агентство Анадолу.

Адвокат Эрдогана Хусейн Айдын направил 11-страничный иск в прокуратуру Анкары.

Недовольство президента Турции вызвала обложка номера французского журнала от 24 октября. Журнал поместил на обложку фото Эрдогана с надписью оскорбительного содержания.

Статья 299 Уголовного кодекса Турции предусматривает наказание за оскорбление президента.

По мнению адвоката, действия редакции французского издания не имеют ничего общего с понятием свободы слова.

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын обвинил Le Point в клевете. «Франция колонизировала многие африканские государства, такие как Алжир, Марокко. Она уничтожила тысячи людей, занималась торговлей рабами, наблюдала за геноцидом в Руанде. И этот французский журнал начал клеветать на нас по поводу этнических чисток!» — написал он в Twitter.