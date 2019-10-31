Эрдоган обеспокоен снижением уровня стратегического сотрудничества между Анкарой и Тбилиси

Турция выступает за мир в Черноморском регионе и ожидает вклада Грузии в этом направлении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, сообщает Агентство Анадолу.

Президент Эрдоган выразил сожаление в связи с некоторым снижением уровня стратегического сотрудничества между Анкарой и Тбилиси.

По итогам сегодняшних переговоров главам МИД двух стран дано поручение по подготовке заседания Совета сотрудничества высшего уровня, сообщил турецкий лидер.