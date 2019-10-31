Эрдоган обеспокоен снижением уровня стратегического сотрудничества между Анкарой и Тбилиси

Турция выступает за мир в Черноморском регионе и ожидает вклада Грузии в этом направлении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, сообщает Агентство Анадолу.

Президент Эрдоган выразил сожаление в связи с некоторым снижением уровня стратегического сотрудничества между Анкарой и Тбилиси.

По итогам сегодняшних переговоров главам МИД двух стран дано поручение по подготовке заседания Совета сотрудничества высшего уровня, сообщил турецкий лидер.

| 2019-10-31T16:16:36+00:00 31 октября 2019, 20:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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