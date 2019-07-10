Эрдоган обещал сократить безработицу в Турции

Безработица в Турции сократится до однозначной цифры, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, сокращение безработицы является одним из важных приоритетов для турецкого правительства. Глава государства также отметил, что в целях сокращения безработицы в Турции осуществляются серьезные реформы.

Отметим, что в мае 2019 года число безработных в Турции составило 3,084 миллиона человек, из которых 50,1 процентов составляют женщины, 49,9 процентов мужчины.

Согласно данным службы занятости Турции (İŞKUR) в мае 2019 года в Турции были обеспечены работой 157,757 тысяч граждан страны, что на 50,5 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

| 2019-07-10T16:11:05+00:00 10 июля 2019, 19:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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