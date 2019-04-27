Эрдоган о покупке российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжать укреплять безопасность республики, в том числе посредством приобретения у России зенитных-ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на разногласия с США по этой теме.

Об этом турецкий лидер заявил в субботу на съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Кызылджахамам.

«У нас с США серьезные расхождения во взглядах относительно приобретения С-400. Но кто бы что ни говорил, для нас самым главным остается будущее нашей страны. Мы продолжим предпринимать различные шаги по уничтожению террористов в Сирии, а также будем и дальше укреплять нашу безопасность, в том числе путем закупки С-400. Одни говорят одно, другие — другое. Но важно то, что говорим мы», — приводит его слова телеканал NTV.