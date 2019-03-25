Эрдоган: «Никаких шагов назад не будет»

«Никаких шагов назад в вопросе С-400 не будет. А что касается Patriot, если США предложат нам хорошие условия, то мы открыты и для них», – сказал глава государства.

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, устанавливать С-400 на территории его страны начнут в октябре этого года.