«Эрдоган не тот человек, которого можно запугать тарифами, ценами»

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в воскресенье, 12 августа, перед своими сторонниками в Трабзоне, пригрозил США «распрощаться» с ними и «обратиться к новым партнерам и альянсам», сообщает агентство Anadolu.

«Мы распрощаемся с теми, кто жертвует своим стратегическим партнерством и союзничеством со страной с населением 81 млн человек, предпочитая иметь дело с террористическими организациями», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер предупредил, что его страна обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам. По его словам, новые санкции Вашингтона являются «экономической войной». ​«Целью Штатов является захватить Турцию во всех областях, от финансов до политики. Но мы не сдадимся, мы продолжим производство, мы будем продолжать наращивать экспорт», — добавил он.

13 августа в ходе торгов на азиатских биржах турецкая лира обвалилась до рекордного минимума. Как сообщает Bloomberg, курс лиры на данный момент на азиатских биржах составил 7,21 лиры за 1 доллар США.

Турция — союзник США по НАТО. Отношения между странами обострились после того, как 1 августа Вашингтон ввел против главы МВД и министра юстиции Турции санкции. Поводом для этого стал отказ Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого арестовали по подозрению в шпионаже и в связях с Гюленом. Вслед за этим президент Дональд Трамп санкционировал удвоение тарифов на турецкую сталь и алюминий. Процесс обвала турецкой лиры приобрел лавинообразный характер.

В ответ на повышение пошлин США, Эрдоган призвал население обменять иностранную валюту на лиры: «Мы не проиграем экономическую войну. Те, у кого спрятаны под подушкой доллары, евро или золото, должны пойти и обменять их на лиры. Это национальная борьба, это будет ответом моей нации тем, кто объявил экономическую войну. Они могут иметь свои доллары, но у нас есть наш народ и Бог».

В сложившейся ситуации Турция намерена перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина.

Как далеко пойдут в своих действиях и взаимных обвинениях союзники по НАТО, пока не известно. Вашингтон грозится расширить санкционный список, Анкара – закрыть авиабазу Инджирлик в Турции.

Эксперты анализируют ситуацию в двух плоскостях: экономической и политической. Аналитик Nordea Мортен Лунд считает, что Центробанк Турции должен немедленно вмешаться в ситуацию, но он безмолвствует и бездействует. «Это похоже на полный крах. Лира продолжит падать, если они немедленно не поднимут ставки», — отмечает он.

«Делать это надо было раньше, — указывает аналитик Medley Global Найджел Ренделл. — Инфляция ускорилась до 24% по продовольствию и 15,6% по потребительской корзине, инвесторы уходят, в то время как страна нуждается во внешнем финансировании для покрытия дефицита платежного баланса».

Однако тут следует отметить важный момент. Согласно внесенным изменениям в Конституцию, Эрдоган обладает полномочиями директивно назначать руководство ЦБ и де-факто осуществлять контроль над денежной политикой. Одно неверное решение и может случиться финансовый коллапс. Валютный и долговой рынок остро зависят от потоков иностранного капитала.

По расчетам Goldman Sachs, при курсе выше 7,1 лиры за доллар под угрозой окажется банковская система Турции, уже страдающая от кризиса долгов корпораций, обязательства которых на 217,3 млрд долларов превышают активы. Ситуацией в Турции обеспокоен ЕЦБ, сообщили Financial Times источники: регулятор изучает риски крупных банков, включая испанский BBVA, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas.

А теперь попытаемся понять логику Вашингтона, конфликтующего чуть ли не со всем миром. Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков пишет: «Санкции, которые вводятся против Турции, принципиально все равно отличаются. Они вводятся против союзника по НАТО, который имеет политические разногласия со Штатами, то есть это новшество. Но то, что делает Трамп абсолютно логично и встраивается в ту систему, которую он строит: это необходимость остановить Китай всеми способами, его экономическое, а с ним и политическое, и военное наступление, а второе — то, что система Всемирной торговой организации, которая приобрела свою современную форму в 1995 году, с точки зрения Трампа, не работает, а если и работает, то в пользу Китая, а не в пользу Соединенных Штатов. Ведь неслучайно Трамп выиграл за счет тех штатов, где пришло в упадок традиционное машиностроение. И теперь он претворяет в жизнь эту программу. Он ломает ВТО, ломает систему свободной торговли, и его война имеет стратегический, а не тактический характер. Хотя это выглядит очень архаично и бессистемно, на самом деле это стратегический замысел, и эта политика будет продолжаться».

Как считает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко, в этом конфликте экономика — лишь инструмент личного противостояния двух президентов.

«То, что Трамп пугает, — это его манера общения. У него ощущение, что он лучше всех в мире проводит политику кнута и пряника. Но Эрдоган не тот человек, которого можно запугать тарифами, ценами. Он так долго добивался власти, и он себя позиционирует как лидер, его не сломать. Трамп выступает как защитник, прежде всего интересов США, это американский националист, но он пытается доказать, что американский национализм должен быть всем понятен, внятен, и от него никто никуда не денется: что Германия, что Франция, что Россия, что Турция. Это, что называется, нашла коса на камень. Но посмотрим, как они будут играть дальше», — отметил Малашенко.

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