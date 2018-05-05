Эрдоган не согласен с Макроном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недавние комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона о Турции и её отношениях с Россией «не подобают государственному деятелю».

«Нельзя сказать, что в его заявлениях есть последовательность. Нынешние забастовки и беспорядки во Франции показывают, что он сталкивается с трудностями. Вбивание клина между сторонами не подобают государственному деятелю», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Напомним, что недавно Макрон заявил, что совместный удар со стороны Франции, США и Соединённого Королевства против сирийского режима помог вбить клин между Турцией и Россией по вопросам, связанным с Сирией. Турция поддержала удар, в то время как Россия осудила его.

«У нас хорошие отношения как с Россией, так и с западными странами. Никто не может попытаться вбить клин между нами и другой страной», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Макрон хотел присоединиться к трёхстороннему саммиту между Турцией, Россией и Ираном в рамках продолжающегося астанинского процесса, но передумал из-за предвидения событий в сирийских провинциях Идлиб и Дума.

Эрдоган также коснулся ещё одного заявления Макрона, в котором он предложил дать балканским странам перспективы членства в ЕС, чтобы они были защищены от влияния Турции и России.

«У нас есть родственные, а также глубокие исторические и культурные связи с Балканами. У нас очень хорошие отношения с этими странами. Никто не может отрицать этого. Я хочу, чтобы Макрон не принимал участия в таких неверных шагах», — заключил он.

МК-Турция

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