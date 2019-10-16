Эрдоган назвал условие для окончания операции «Источник мира»

«Напомнив президенту Франции Эммануэлю Макрону, что они совершили в Руанде, Алжире, я сказал, что это они убили сотни тысяч людей. Пусть лучше смотрятся в зеркало».

Об этом на расширенном заседании парламентской фракции партии «Справедливости и развития» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции рассказал о целях антитеррористической операции и предстоящих работах: «В этом регионе мы выполняли и выполняем все свои планы, работы. Турция никогда в своей истории не убивала мирных жителей. Этого не позволяют наша вера, культура и мораль».

Как мы объявляли, наше условие в том, чтобы этой ночью все террористы покинули 32-километровую зону безопасности. Тогда антитеррористическая операция «Источник мира» будет завершена», — заявил президент Турции.