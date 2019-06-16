Эрдоган назвал сроки поставок С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки поставок в Анкару зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает NTV.

По его словам, поставки начнутся уже в первой половине июля.

Как отмечается, такое заявление Эрдоган сделал после возвращения из саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он подчеркнул, что поставки С-400 — это завершенное дело, и он не намерен отказываться от контракта.

«Мы поставили свою подпись, мы завершим начатое», — уточнил Эрдоган.

Он также отметил, что российское государство предложило очень выгодные условия: предоставило Турции различные послабления в рамках кредита.