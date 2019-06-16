Эрдоган назвал сроки поставок С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки поставок в Анкару зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает NTV.

По его словам, поставки начнутся уже в первой половине июля.

Как отмечается, такое заявление Эрдоган сделал после возвращения из саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он подчеркнул, что поставки С-400 — это завершенное дело, и он не намерен отказываться от контракта.

«Мы поставили свою подпись, мы завершим начатое», — уточнил Эрдоган.

Он также отметил, что российское государство предложило очень выгодные условия: предоставило Турции различные послабления в рамках кредита.

| 2019-06-16T12:42:35+00:00 16 июня 2019, 13:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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