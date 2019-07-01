Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней, заявил на полях саммита G20 в Японии президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
Он также выразил уверенность, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки С-400 из России и истребителей F-35 из Соединенных Штатов.
«Пока мы ничего не слышали о санкциях. Эта тема не всплывала ни на наших переговорах здесь, ни во время телефонных переговоров с Трампом», — приводит телеканал NTV слова турецкого лидера.
| 2019-07-01T12:42:13+00:00 1 июля 2019, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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