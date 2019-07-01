Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней, заявил на полях саммита G20 в Японии президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки С-400 из России и истребителей F-35 из Соединенных Штатов.