Эрдоган назвал отказ США передать Турции истребители F-35 грабежом

Отказ США передать Турции закупленные истребители F-35 будет «грабежом», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, согласно сообщениям СМИ, опубликованным в четверг.

Турецкий лидер комментировал спор с Вашингтоном по поводу закупки Анкарой российской системы ПВО.

Официальные лица США заявили Reuters, что администрация Трампа по-прежнему планирует ввести санкции против Турции и исключить ее из программы производства и закупок F-35, если она, будучи членом НАТО, закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

«Если у вас есть покупатель, который исправно вносит платежи, как часы, как вы можете не отдать этому покупателю его товары? Это называется грабежом», – заявил Эрдоган журналистам во время визита в Китай, согласно газете Hurriyet.

Он сказал, что Турция уже выплатила 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, и что четыре самолета уже были поставлены, а турецкие пилоты отправились в США для обучения.

«Мы заключили соглашение о покупке 116 истребителей F-35. Мы не просто рынок сбыта, мы являемся частью совместного производства. Мы производим некоторые комплектующие в Турции», – добавил он.