Эрдоган назвал главную цель Турции в Сирии и Ираке

Турция продолжит военные операции в северных районах Сирии и Ирака, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с предвыборной программой перед активистами правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле.

По словам главы государства, они не прекратятся до тех пор, пока боевики «от Айн-эль-Араба до Хасаки на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке» не будут уничтожены. На этих территориях находятся курдские террористические формирования.

По словам турецкого лидера, Турция шаг за шагом превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдет в число крупных игроков на мировой политической арене, при этом попытки перекройки границ стран и стремление определенных сил сформировать новый статус-кво в регионе «разбиваются» о волю Турции и турецкого народа.

«Сильная держава должна производить собственное оружие. Наглядными примерами тому служат танк ALTAY, вертолеты ATAK и ударные беспилотники турецкого производства. Оборонные нужды страны надо полностью покрывать за счет отечественных предприятий», — сказал Эрдоган.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в стране 24 июня.

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