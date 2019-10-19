Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с США в создании буферной зоны в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом выразил надежду на продолжение сотрудничества двух государств в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии.

«Я надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по обеспечению мира, благосостояния и стабильности в нашем регионе, особенно в области создания зоны безопасности на севере Сирии», — написал он в пятницу на своей странице в Twitter. Эрдоган добавил, что в ходе разговора был затронут ряд двусторонних вопросов, в том числе «создание зоны безопасности к востоку от Евфрата».

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что войска США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии.

В свою очередь Трамп после разговора с Эрдоганом написал в Twitter о том, что турецкий лидер подтвердил свое стремление к прекращению огня в рамках операции на северо-востоке Сирии.(ТАСС)