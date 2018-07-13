Эрдоган лишился 200 тыс. подписчиков в Twitter после удаления фальшивых учётных записей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за один день лишился более 200 тыс. подписчиков в Twitter после того как руководство социальной сети приняло решение удалить все фальшивые учётные записи.

Число подписчиков Эрдогана в период со среды по четверг сократилось с 13,2 млн до 13 млн, сообщает New York Times. Данная операция также затронула и королеву Иордании Ранию, потерявшую 300 тыс. подписчиков, количество которых уменьшилось до 10,6 млн.

Twitter стремится восстановить доверие к своей платформе, поскольку многие пользователи намерено раздувают число своих фанатов с помощью автоматизированных или поддельных учетных записей, искусственно увеличивая свою популярность и влияние в соцсетях.

Следует также отметить, что президент США Дональд Трамп лишился 340 тыс. подписчиков, число которых сократилось до 53 млн, в то время как Барак Обама потерял 3 млн и число сократилось до 101 млн.

New York Times пишет, что Twitter рассчитывает сократить общую численность аккаунтов на своей платформе примерно на 6%.

Представительница компании Али Павела заявила, что работы по удалению фейковых учётных записей будут продолжаться ещё несколько дней.

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