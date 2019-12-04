Эрдоган и Трамп провели двустороннюю встречу в Лондоне

 Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Лондоне, передает агентство Anadolu в среду.
О деталях переговоров не сообщается.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки.(РИА Новости)
| 2019-12-04T16:28:44+00:00 4 декабря 2019, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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