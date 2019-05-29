Эрдоган и Трамп обсудили по телефону С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого вновь озвучил предложение о формировании совместной турецко-американской рабочей группы по вопросу С-400. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает агентство Анадолу.

«В ходе переговоров обсуждены вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Наш президент повторил свое предложение о создании совместной рабочей группы по систем ПВО С-400, которые планируется приобрести у Российской Федерации».

Глава управления отметил, во время беседы выражено удовлетворение по поводу снятия дополнительных пошлин на продукцию сталелитейной отрасли. «Подчеркнуто, что это решение внесет вклад в доведение объема двусторонней торговли до 75 млрд долларов»,-говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры договорились о встрече на полях предстоящего саммита G20 в Японии.