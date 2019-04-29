Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Агентство Анадолу.

В администрации турецкого лидера сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние связи и ситуацию в регионе, в том числе в Сирии.

Эрдоган и Трамп выразили готовность к тесному взаимодействию в борьбе с терроризмом.

Также обсуждена тема формирования рабочей группы по вопросу поставок ЗРК С-400 в Турцию.

Лидеры Турции и США подчеркнули готовность к доведению товарооборота до уровня в 75 млрд долларов

| 2019-04-29T21:00:05+00:00 29 апреля 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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