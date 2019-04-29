Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Агентство Анадолу.

В администрации турецкого лидера сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние связи и ситуацию в регионе, в том числе в Сирии.

Эрдоган и Трамп выразили готовность к тесному взаимодействию в борьбе с терроризмом.

Также обсуждена тема формирования рабочей группы по вопросу поставок ЗРК С-400 в Турцию.

Лидеры Турции и США подчеркнули готовность к доведению товарооборота до уровня в 75 млрд долларов