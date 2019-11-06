Эрдоган и Трамп 13 ноября встретяться в Вашингтоне

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп подтвердили в ходе телефонных переговоров, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября, говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Накануне Эрдоган заявил, что пока не решил, состоится ли его визит в США 13 ноября, он примет решение по итогам телефонных переговоров с Трампом.

«Наш президент провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера подтвердили свою встречу в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США. Стороны также обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

| 2019-11-07T00:28:01+00:00 7 ноября 2019, 00:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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