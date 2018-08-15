Эрдоган и Меркель обсудили экономическое взаиводействие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе главы Турецкого государства агентству «Анадолу».

Меркель отметила, что сила экономики Турции важна и для Германии.

Эрдоган и Меркель условились о встрече министра казначейства и финансов Турции Берата Албайрака с министрами финансов и экономики ФРГ.

Лидеры коснулись темы встречи, которую проведут в конце сентября в Берлине.

Подтверждена решимость к продолжению диалога на высшем уровне с целью укрепления сотрудничества Анкары и Берлина.

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| 2018-08-15T17:53:46+00:00 15 августа 2018, 21:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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