Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства

Лидеры Британии Борис Джонсон и Турции Тайип Эрдоган обсудили Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, говорится в переданном РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

«Что касается Сирии, премьер-министр и президент осудили недавние нападения режима Асада на гражданское население в Идлибе. Они выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией и обсудили необходимость того, чтобы режим и Россия выполняли свои обязательства в рамках международного законодательства», — говорится в заявлении, пишет ria.ru.

Представитель офиса премьера также сообщил, что Джонсон рассказал Эрдогану о прошедшем на днях саммите G7 в Биаррице.

«По Ирану лидеры сошлись на том, что необходимо не дать Ирану получить ядерное оружие», — говорится в сообщении.