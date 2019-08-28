Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства

Лидеры Британии Борис Джонсон и Турции Тайип Эрдоган обсудили Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, говорится в переданном РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
«Что касается Сирии, премьер-министр и президент осудили недавние нападения режима Асада на гражданское население в Идлибе. Они выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией и обсудили необходимость того, чтобы режим и Россия выполняли свои обязательства в рамках международного законодательства», — говорится в заявлении, пишет ria.ru.
Представитель офиса премьера также сообщил, что Джонсон рассказал Эрдогану о прошедшем на днях саммите G7 в Биаррице.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что Эрдоган и Джонсон также обсудили ситуацию в Ливии и двусторонние отношения.
| 2019-08-29T00:23:17+00:00 29 августа 2019, 00:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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