Эрдоган хочет решить сирийский вопрос «на поле»

Турция по завершении муниципальных выборов 31 марта собирается решить вопрос с Сирией «на поле», но не путем переговоров, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в Стамбуле, передает МК со ссылкой на выступление Эрдогана в эфире телеканала NTV.

«Первым делом после выборов мы решим сирийский вопрос «на поле», а не за столом, если это будет возможно. С понедельника мы двинемся в путь с новой энергией», — сообщил он.

Ранее Эрдоган отмечал готовность начать операцию на востоке от Евфрата и в сирийском Манбидже, направленную против сил самообороны сирийских курдов, в случае, если США не выведут их с этой территории.

| 2019-03-30T15:28:38+00:00 30 марта 2019, 17:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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