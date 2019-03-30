Эрдоган хочет решить сирийский вопрос «на поле»

Турция по завершении муниципальных выборов 31 марта собирается решить вопрос с Сирией «на поле», но не путем переговоров, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в Стамбуле, передает МК со ссылкой на выступление Эрдогана в эфире телеканала NTV.

«Первым делом после выборов мы решим сирийский вопрос «на поле», а не за столом, если это будет возможно. С понедельника мы двинемся в путь с новой энергией», — сообщил он.

Ранее Эрдоган отмечал готовность начать операцию на востоке от Евфрата и в сирийском Манбидже, направленную против сил самообороны сирийских курдов, в случае, если США не выведут их с этой территории.