Эрдоган хочет, чтобы Египет предстал перед Международным судом

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что ООН рассмотрит обстоятельства смерти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, как это произошло с делом саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Турции выступил с несколькими заявлениями, пообещав, что Анкара поставит вопрос об обстоятельствах кончины бывшего египетского лидера перед ООН и перед саммитом G20 в Японии и сделает все возможное, чтобы Египет предстал перед Международным судом за смерть Мурси.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри назвал безответственными и несерьезными заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об обстоятельствах кончины бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.

«Министр иностранных дел Шукри выразил глубокое осуждение повторяющихся безответственных заявлений президента Турции по Египту, не соответствующих уровню серьезных комментариев», — говорится в заявлении египетского МИД. В ведомстве подчеркнули, что Каир, тем не менее, «готов противостоять любым угрозам, какими бы пустыми и несодержательными они ни были».