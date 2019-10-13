Эрдоган: Эмбарго на орудия не остановит операцию в Сирии

Угрозы санкций и эмбарго на поставки оборонной продукции в Турцию не смогут воспрепятствовать операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«После начала операции мы столкнулись с такими угрозами как экономические санкции и эмбарго на оружейные поставки. Те, кто думает, что таким образом они смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются», — сказал президент в воскресенье в телевизионном выступлении (цитата по «Интерфаксу».

Также президент заявил, что вооруженные силы Турции и союзные им сирийские отряды взяли под контроль город Рас-эль-Айн, частично окружили город Телль-эль-Абьяд и освободили 109 кв км сирийской территории.

| 2019-10-13T20:02:25+00:00 13 октября 2019, 20:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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