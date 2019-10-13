Эрдоган: Эмбарго на орудия не остановит операцию в Сирии

Угрозы санкций и эмбарго на поставки оборонной продукции в Турцию не смогут воспрепятствовать операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«После начала операции мы столкнулись с такими угрозами как экономические санкции и эмбарго на оружейные поставки. Те, кто думает, что таким образом они смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются», — сказал президент в воскресенье в телевизионном выступлении (цитата по «Интерфаксу».

Также президент заявил, что вооруженные силы Турции и союзные им сирийские отряды взяли под контроль город Рас-эль-Айн, частично окружили город Телль-эль-Абьяд и освободили 109 кв км сирийской территории.