Эрдоган: Дух Гитлера воскрес в Израиле

«Говорить, что это государство евреев мира, значит ставить евреев мира под угрозу».

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

Он отметил, что любая несправедливость и страдания в регионе отдаются болью в их сердце:

«Не секрет, что в регионе самый страдающий регион – Палестина. Мы поможем каждому подвергшемуся мучениям брату. Израиль, который посылает боевые самолеты на палестинцев, которые не виноваты ни в чем, а только защищают свои земли, является террористическим государством. Израиль без разбора открывает огонь по старикам, женщинам и детям, обрушивает дома на людей. Приняв закон «О национальном государстве», Израиль доказал, что является самым расистским государством. Нет никакой разницы между расистской идеологией Гитлера об арийской расе и утверждениях Израиля, что «это израильские земли». Дух Гитлера вновь воскрес среди некоторых управляющих Израилем политиков».

Р.Т.Эрдоган призвал все государства, НПО, прессу предпринимать шаги против Израиля:

«Промолчавшие сегодня будут виноваты в пролитой завтра крови. Турция же продолжит выступать против Израиля и поддерживать Палестину».

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