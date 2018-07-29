Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России

В Стамбуле 7 сентября пройдет саммит Турции, России, Германии и Франции, на котором планируется обсудить сирийский вопрос. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Vatan.

По его словам, стороны также обсудят повестку предстоящего трехстороннего саммита по Турции. В нем примут участие Россия и Иран.

Ранее 26 июля турецкий лидер в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Йоханнесбурге отметил положительную динамику развития отношений между странами, которая «вызывает у некоторых стран ревность».

24 июня Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции, заручившись поддержкой 52,5 процента избирателей. После победы он пообещал продолжить борьбу с террористическими группировками. Турецкий лидер отметил, что Анкара будет «освобождать территории Сирии от террористов, чтобы туда могли вернуться сирийцы».

Анкара относит к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG). С 20 января Турция проводит в Афине операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов (lenta.ru).

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