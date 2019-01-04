Эрдоган анонсировал саммит Афганистан-Пакистан-Турция

Президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал трехсторонний саммит Афганистан-Пакистан-Турция, который состоится в Стамбуле после 31 марта, передает РИА Новости.
«Трехсторонний саммит Афганистан-Пакистан–Турция пройдет в Стамбуле после местных выборов в Турции, которые намечены на 31 марта», — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Анкаре.
В свою очередь, пакистанский премьер выразил надежду на успех предстоящего саммита. «Пакистан и Турция надеются на то, что он внесет вклад в мирный процесс… Народ Афганистана страдает более 30 лет. Международное сообщество и все, кто может принести мир на афганскую землю, должны помочь ему», — сказал Хан.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*.