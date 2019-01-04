Эрдоган анонсировал саммит Афганистан-Пакистан-Турция

В свою очередь, пакистанский премьер выразил надежду на успех предстоящего саммита. «Пакистан и Турция надеются на то, что он внесет вклад в мирный процесс… Народ Афганистана страдает более 30 лет. Международное сообщество и все, кто может принести мир на афганскую землю, должны помочь ему», — сказал Хан.