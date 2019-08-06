Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Турция в скором времени начнет новую операцию по обеспечению безопасности своих границ на севере Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, сообщает ТАСС.

«Турция не сможет почувствовать себя в безопасности, пока не нейтрализует эту растущую с помощью оружия союзников угрозу у южных границ. Надеюсь, в очень скором времени мы перейдем к новому этапу реализации плана, в рамках которого уже провели военные операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», — заявил Эрдоган. Он отметил, что «если Турция не будет действовать сейчас, то позднее заплатит высокую цену», а «безопасности Турции — это безопасность и НАТО, и всего региона».