Эрдоган анонсировал новую военную операцию турецкой армии

Турция одержит в августе новую историческую победу, заявил президент страны Тайип Эрдоган на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

«Август в истории Турции всегда был месяцем побед… В числе последних событий можно отметить начатую Турцией в августе (2016 года) операцию «Щит Евфрата» в Сирии, благодаря чему удалось предотвратить создание террористического коридора у турецкой границы. Надеемся, в нынешнем августе к числу исторических побед в нашей истории прибавится еще одна», — говорится в послании Эрдогана по случаю праздника Гурбан.

Турецкий лидер ранее заявил, что Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.