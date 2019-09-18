Эр-Рияд заявил о наличии доказательств причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты

Эр-Рияд обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты страны. Как заявил в среду на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики, королевство обладает «доказательствами причастности Ирана к актам саботажа в регионе через его агентов».

«У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена, — сказал он. — Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана».

Представитель министерства отметил, что иранские беспилотники и ракеты были использованы в атаках на нефтяные объекты. «При атаке на заводы Saudi Aramco использовались сделанные в Иране высокоточные крылатые ракеты, — отметил он. — Дроны использовали продвинутую систему позиционирования». «Мы поделились результатами расследования с нашими союзниками», — добавил он.

По его данным, при атаке были использованы 18 беспилотников и семь крылатых ракет. Полковник уточнил, что четыре крылатых ракеты были использованы для атаки на завод в Хурайсе — «они были запущены с севера на юг на расстояние 700 км». Три ракеты не достигли своей цели, добавил он. «Нападение не могло быть осуществлено из Йемена, как утверждает иранский режим, — отметил официальный представитель. — Направление атак указывает на то, что оно произошло не из Йемена». «Все фрагменты с места атак, которые были обнаружены и проанализированы, указывают на Иран», — подчеркнул аль-Малики.(ТАСС)