Эр-Рияд впервые назначил женщину на пост коммерческого атташе

Самар бинт Мазин Салих назначена коммерческим атташе посольства по распоряжению министра торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджида бин Абдуллаха аль-Касаби.
Как сообщили в министерстве, цель назначения — усилить роль женщин в обществе.
Самар Салих окончила магистратуру в Лондонском университете по специальности журналистика. Ранее работала в отделе коммерческого атташе посольства Саудовской Аравии в Италии.
Теперь женщины в Саудовской Аравии могут водить автомобили, создавать компании без разрешения родителей, работать в госорганах и так далее.76 просмотров