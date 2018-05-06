Эр-Рияд впервые назначил женщину на пост коммерческого атташе

Самар бинт Мазин Салих назначена коммерческим атташе посольства по распоряжению министра торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджида бин Абдуллаха аль-Касаби.

Как сообщили в министерстве, цель назначения — усилить роль женщин в обществе.

Самар Салих окончила магистратуру в Лондонском университете по специальности журналистика. Ранее работала в отделе коммерческого атташе посольства Саудовской Аравии в Италии.

Теперь женщины в Саудовской Аравии могут водить автомобили, создавать компании без разрешения родителей, работать в госорганах и так далее.

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