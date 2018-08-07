Эр-Рияд против Оттавы

Саудовская Аравия замораживает все торговые и финансовые операции с Канадой. Таков ответ на «открытое вмешательство во внутренние дела королевства» — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, ведомство дало сутки канадскому послу на то, чтобы покинуть страну, и отозвало своего диппредставителя из Оттавы.

Недовольство Эр-Рияда вызвало то, что накануне канадские власти потребовали немедленного освобождения арестованных гражданских активистов. В их числе — известная правозащитница Самар Бадави, ведущая активную борьбу с дискриминацией женщин.

За последний месяц в стране были задержаны по меньшей мере десять активисток. Некоторых обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности и в сговоре с враждебными королевству странами. Своё беспокойство за их судьбы высказывали лично глава правительства и министр иностранных дел Канады. Принятые Эр-Риядом меры они пока не комментировали.

Euronews