Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо

Саудовская Аравия приветствует решение США об отмене исключения из санкций для ядерного объекта в иранском Фордо, заявил МИД королевства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря 2019 года отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.