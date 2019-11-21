Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо

 Саудовская Аравия приветствует решение США об отмене исключения из санкций для ядерного объекта в иранском Фордо, заявил МИД королевства.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря 2019 года отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.
«Источник в МИД (Саудовской Аравии – ред.) заявляет, что королевство Саудовская Аравия приветствует и выражает удовлетворение в связи с решением США, связанным с прекращением исключения иранского ядерного объекта Фордо из санкций с 15 декабря 2019 года», — говорится в сообщении МИД в Twitter.(РИА Новости)
| 2019-11-21T08:18:37+00:00 21 ноября 2019, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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