Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо

Саудовская Аравия приветствует решение США об отмене исключения из санкций для ядерного объекта в иранском Фордо, заявил МИД королевства.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря 2019 года отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.
«Источник в МИД (Саудовской Аравии – ред.) заявляет, что королевство Саудовская Аравия приветствует и выражает удовлетворение в связи с решением США, связанным с прекращением исключения иранского ядерного объекта Фордо из санкций с 15 декабря 2019 года», — говорится в сообщении МИД в Twitter.(РИА Новости)