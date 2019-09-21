Эр-Рияд пообещал сделать все необходимое для защиты от Тегерана

Саудовская Аравия пообещала сделать все, что потребуется, чтобы защитить свою территорию от Ирана, назвав при этом военный сценарий самым последним вариантом разрешения конфликта. Об этом заявил в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«На нас лежит ответственность защищать нашу страну и гарантировать, что ни ей, ни нашему народу не будет причинен ущерб. Так что мы сделаем все, что бы ни потребовалось, для предотвращения ущерба», — сказал он. Аль-Джубейр задался вопросом, готовится ли Эр-Рияд к войне, и сам ответил на него: «Война — это всегда самый последний вариант».

После этого министр обрушился с жесткой критикой на Тегеран. «Иран ведет себя агрессивно последние 40 лет. Они разрушили Ливан посредством [шиитского движения] «Хезболлах», они послали вооруженные отряды для того, чтобы разрушить Сирию, у них есть вооруженные отряды в Ираке, в Йемене, и они снабжают их баллистическими ракетами и дронами», — утверждал аль-Джубейр.(ТАСС)