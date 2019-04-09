Эр-Рияд поддержал решение Трампа включить КСИР в список террористов

Саудовская Аравия приветствовала решение США включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций, сообщило во вторник Саудовское агентство новостей со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что внесет КСИР в список иностранных организаций, которые США считают террористическими.
«Королевство приветствует решение США как практический и серьезный шаг в усилиях по борьбе с терроризмом», — сказал представитель МИД. Он указал, что решение США отразило неоднократные требования королевства в адрес международного сообщества бороться с терроризмом, который поддерживается Ираном.(РИА Новости)
| 2019-04-09T15:13:01+00:00 9 апреля 2019, 18:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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