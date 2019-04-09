Эр-Рияд поддержал решение Трампа включить КСИР в список террористов

Саудовская Аравия приветствовала решение США включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций, сообщило во вторник Саудовское агентство новостей со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что внесет КСИР в список иностранных организаций, которые США считают террористическими.
«Королевство приветствует решение США как практический и серьезный шаг в усилиях по борьбе с терроризмом», — сказал представитель МИД. Он указал, что решение США отразило неоднократные требования королевства в адрес международного сообщества бороться с терроризмом, который поддерживается Ираном.(РИА Новости)