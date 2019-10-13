Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер

Саудовская Аравия не имеет отношения к атаке на иранский нефтяной танкер, сказал журналистам государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

На вопрос, является ли атака на иранский танкер ответом саудовской стороны на атаки на нефтяные объекты, в которых королевство подозревает Иран, министр сказал: «Конечно, нет. Мы так себя не ведем. Мы обвиняли Иран, потому что ракеты и беспилотники были иранского производства, удар был нанесен с севера, а не с юга. Мы попросили ООН провести расследование, несколько стран присоединились к нему, как только оно будет завершено, мы опубликуем результаты», — пишет Интерфакс.

«Национальная иранская нефтяная компания говорит, что никаких ударов не было нанесено, кто-то говорил, что танкер был поражен, некоторые говорят, что произошел разлив нефти, другие говорят, что утечки не было. Так что история пока не очень понятна. Мы никак вообще не вовлечены в эту историю, это не то, как мы работаем, и это не то, что мы делали ранее», — отметил Джубейр.

11 октября утром в Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер SABITI. По информации Тегерана, в танкер попали две ракеты. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что следователи уже прояснили основные непонятные моменты, связанные с атакой на танкер SABITI.