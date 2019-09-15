Эр-Рияд хочет купить российский «Панцирь-С»

Саудовская Аравия активно рассматривает перспективу покупки российских ЗРК «Панцирь-С», которые хорошо показали себя в борьбе с беспилотниками террористов и успешно отразили ряд атак израильских истребителей, передает издание Avia.pro.

«В случае возникновения желания у Саудовской Аравии избавиться от систематических атак беспилотников ей следует приобрести десятки российских «Панцирь-С». Других альтернатив нет, поскольку западные аналоги малоэффективны. Это было бы важным решением для королевства», — пишет издание.

Ранее сообщалось о том, что Эр-Рияд желает купить российские системы ПВО/ПРО. Однако главной преградой являлись США. По словам специалистов, чтобы покрыть всю территорию Саудовской Аравии, необходимо приобрести не менее 20 ЗРПК «Панцирь-С», в связи с чем сумма сделки может составить около 200-300 млн долларов.