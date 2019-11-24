Эпидемия лени: ВОЗ бьет в колокола

Знаете, от чего вымер вид древнейших людей Homo erectus (человек прямоходящий)? Палеонтологи считают, что древних гоминид могла погубить не внезапная засуха и не эпидемия, а обыкновенная лень. Оказывается, племена прилагали минимальное количество усилий для поиска припасов и изготовления орудий труда. Они селились в местах, где был легкий доступ к воде, а инструменты делали из камней низкого качества, разбросанных вокруг лагеря, хотя недалеко от поселения, на холме, можно было найти более прочные камни. Но им было лень подняться на холм. Homo erectus ни разу этого не сделали – месторождение оказалось нетронутым. А вот другие виды гоминид были более активны. И неандертальцы, и Homo sapiens (человек разумный) добывали камень из труднодоступных мест и даже перевозили его на большие расстояния, и именно гиперактивность помогла им выжить. По мнению ученых, гены вымерших 50-100 тысяч лет назад Homo erectus, могли передаться современным людям, поскольку не исключено, что представители этого вида скрещивались с Homo sapiens. Т.е., гиподинамия многих современных людей объясняется не только научно-техническим прогрессом, но и наследственностью.

Современные люди уже в подростковом возрасте начинают проявлять склонность к сидячему и лежачему образу жизни, игнорируя физическую активность, благо всю необходимую информацию можно получать в интернете, а ноутбуком и смартфонами можно пользоваться и лежа на боку. Причем, падает физическая активность с переходом в подростковый возраст, хотя в сегодняшнем мире и дети рано начиняют проявлять чрезмерный интерес к экранным развлечениям, сетевым играм и интернету.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в своей повседневной жизни многие подростки ведут недостаточно подвижный образ жизни. О вредных последствиях такого бездействия предупреждает новое исследование, опубликованное 22 ноября в медицинском журнале The Lancet Child & Adolescent Health. Согласно исследованиям Регины Гатхолд из ВОЗ, во всем мире более 80% подростков не выполняют официально рекомендованного уровня физической нагрузки, который составляет не менее одного часа ежедневно. Как пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Паскалин Мине, исследования охватили 1,6 млн. подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в 146 разных странах. Выводы неутешительны, бьет тревогу ВОЗ. Причем, проблема касается не только богатых стран. Так, в 2016 году недостаточная физическая активность среди подростков составила 78,4% в Молдавии, 87,5% в Египте, 93,4% на Филиппинах, 84,7% во Франции. Исследование, проведенное в период с 2013 по 2016 годы Швейцарским институтом тропической медицины и общественного здравоохранения (Swiss TPH), уже показало, что дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет ежедневно проводят более 90% своего времени в сидячем положении, лежа или практикуя только физическую активность низкой интенсивности.

Причины низкой физической активности общеизвестны: недостаточный уровень пропаганды или вообще ее отсутствие, недостаток знаний о пользе физических упражнений и рисках гиподинамии для здоровья, недостаточность инфраструктуры для занятий спортом, увеличение времени, проводимого перед экранами. Привычный образ жизни подростка в последующем трансформируется в его взрослую жизнь и неактивные подростки, как правило, остаются такими и в зрелом возрасте, и наоборот – постоянная подвижность становится нормой на всю оставшуюся жизнь. Это как привычка чистить зубы, которая прививается детям с самого раннего возраста. Лень физическая – это порок, который во взрослой жизни неминуемо вызывает серьезные проблемы в здоровье, в основном становится причиной заболеваний опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения. Систематические тренировки же укрепляют мышечную систему, в том числе и миокард, служат профилактикой застойных явлений в легких, улучшают циркуляцию крови в сосудах. Люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, имеют хорошую память, высокую работоспособность и хороший иммунный статус.

Гиподинамия же входит в число наиболее острых проблем в современном мире. Сама по себе это не болезнь, однако, это состояние способно привести к нарушению функций многих органов и систем. Поэтому, ежедневное выполнение утренней зарядки, активные игры на свежем воздухе, обязательное посещение уроков физической культуры в школе, посещение спортивных секций должно становиться нормой с самого раннего детства. Очевидно, что физическая активность является главным фактором профилактики многих болезней. Она же является и одним из способов борьбы с уже присутствующей болезнью, причем как опорно-двигательного аппарата, так и заболеваний других систем. Даже после перенесенного инфаркта миокарда больным в скором времени рекомендуют ходьбу, а больные сахарным диабетом могут заменить прием инсулина ежедневной ходьбой на большие расстояния. Так, быстрая ходьба в течение 60-90 минут на расстояние 5-7 км снижает сахар в крови на 3-4 единицы.

ВОЗ считает недостаточную физическую активность одним из основных факторов риска смерти в мире и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. Каждый четвертый взрослый человек в мире недостаточно активен. В связи с этим в 56% государствах-членах ВОЗ проводится политика в отношении недостаточной физической активности. Организация намерена добиться к 2025 году сокращения распространенности недостаточной физической активности на 10%. Однако, позволить себе посещение тренажерных залов может не каждый. Поэтому во многих странах мира на территориях парков существуют бесплатные спортивные сооружения. В последние годы и в Баку появились детские спортивные площадки при дворах и в парках, а также в Приморском бульваре, что, безусловно, будет служить выработке привычки регулярно заниматься спортом и укреплению здоровья народа. Главное – отбросить лень и хотя бы на час в день выйти из квартиры, хотя бы, чтобы пройтись на своих двоих.