ЕП призвал Молдавию ускорить принятие закона об особом статусе Гагаузии

Европарламент может призвать Молдавию ускорить принятие закона об особом статусе Гагаузии, такое предложение содержится в проекте резолюции, подготовленном комитетом по международным делам ЕП.

«Европарламент призывает молдавские власти предпринять дополнительные усилия по обеспечению скорейшего и окончательного принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии», — говорится в проекте резолюции о ходе реализации соглашения об ассоциации с Молдавией.

Поправки и замечания к проекту должны быть внесены к 7 сентября.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

После подписания Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Большинство также поддержали идею «отложенного статуса автономии». Власти Молдавии не признали этот плебисцит.

 

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| 2018-07-25T13:26:57+00:00 25 июля 2018, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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