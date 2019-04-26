ЕНПФ продал часть гособлигаций Азербайджана

Нашумевшие облигации Международного банка Азербайджана, приобретенные Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) Казахстана, которые после обменяли на государственные ценные бумаги Азербайджана, частично проданы. Примечательно, что покупатель долговых бумаг не разглашается.

Национальный банк Казахстана избавился от ГЦБ Азербайджана, находившихся в пенсионном фонде страны на сумму 29,8 млрд тенге (134 млн манатов или 79 млн долларов). В портфеле пенсионного фонда продолжают оставаться азербайджанские госбумаги на сумму 54,8 млрд. тенге (247 млн. манатов или 145 млн. долларов).

Отметим, что ГЦБ национального правительства появились в портфеле ЕНПФ после обмена их на облигации проблемного Международного банка Азербайджана. Положительный эффект от сделки обмена в виде дохода от реструктуризации составил 4,6 миллиарда тенге, или 13,65 миллиона долларов, сообщили в Нацбанке Казахстана. На дату признания в учете пенсионных активов ЕНПФ цена ГЦБ Правительства Азербайджана составила 87,26 процента от номинала.

Реализация наших ценных бумаг ниже номинала говорит о недоверии, считает банковский эксперт Акрам Гасанов. Но это можно понять, поскольку инвестировать на государственном уровне деньги в долговые бумаги таких стран, как Азербайджан, имеющих невысокий рейтинг надежности, не самое распространенное явление. Инвесторы вкладывали в Международный банк под очень высокие ставки, пребывая в уверенности, что эта финансовая структура будет платить по счетам. Но потом Межбанк де-факто обанкротился в позапрошлом году, и государство обменяло депозиты МБА на свои облигации под значительно меньшую процентную ставку.

«У кредиторов не было иного выхода, и они согласились, поскольку иначе могли потерять все. Редкое правительство станет инвестировать в ГЦБ Азербайджана, если можно вложить под чуть меньшую ставку в ценные бумаги США, европейских стран. В Азербайджан инвестировали под очень высокие ставки, коих сейчас уже нет на уровне банков, и уж тем более на уровне государства. А ведь кредиторы вкладывают в расчете на хороший доход при высокой надежности. Былой интерес инвесторов был вызван большими доходами и стабильностью в условиях пика притока нефтедолларов. Сейчас это в прошлом , а потому какой толк иностранцам сюда инвестировать, да еще при такой системе работы государственных институтов и судопроизводства?», — полагает собеседник.

Стремление Казахстана избавиться от долговых бумаг нашего правительства Гасанов рассматривает в тренде ухода из страны иностранных компаний. Проще говоря, действия Нацбанка Казахстана по сути своей подобны обстоятельствам ухода прочих инвесторов из Азербайджана. «Денежные власти Казахстана могли бы держать средства ЕНПФ в наших долговых бумагах, предложи Азербайджан высокие процентные ставки. Но этого нет, и Казахстан решил потихоньку избавляться от ГЦБ, продавая их ниже номинала», — по мнению эксперта, такой уровень недоверия связан с кредитным рейтингом нашей страны, который был потрясен после 2015 года.

Кстати, ЕНПФ настойчиво искал возможности продать имеющиеся в портфеле фонда ГЦБ Азербайджана еще с сентября позапрошлого года. Казахстан решил избавиться от бумаг сразу же после процесса добровольной реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), завершившегося 1 сентября 2017 года.

«В сентябре текущего года (2017 год, — Ред) были предприняты попытки реализовать ГЦБ Азербайджана на рынке. В результате низкого спроса их реализация по среднерыночной цене не представилась возможной. (.. .) На данный момент рыночная конъюнктура отслеживается ,и возможность продажи полученных ЦБ на рынке рассматривается», — заявляла председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева в интервью Интерфакс-Казахстан.

Тогда индикативные котировки на покупку ГЦБ Азербайджана, по данным Bloomberg, находились в диапазоне 86−87% от номинала при незначительном объеме спроса на данные облигации. В начале месяца они были проданы по цене 87,26 процента от номинала.