«Ени Азербайджан» делает революцию

Решение правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) распустить Милли Меджлис (парламент), в котором ей принадлежит большинство депутатских кресел, с дальнейшим обращением к президенту страны о проведении внеочередных выборов, в первые минуты появления информации вызвало шок в рядах общественности и среди экспертного сообщества, но, вместе с тем, было воспринято весьма позитивно. Практически, правящая партия сама отказывается от государственной власти, обосновав свой шаг желанием поддержать курс кадровых реформ президента Ильхама Алиева. В мировой практике самороспуск парламента, т.е. прекращение его деятельности до истечения срока полномочий и назначение новых выборов, является одним из средств разрешения политического (правительственного) кризиса. В текущем году подобные решения принимались парламентом Косово и кнессетом Израиля. В первом случае самороспуск парламента произошел через месяц после отставки премьер-министра Харадиная, который предстал перед судом в Гааге, а во втором — причиной роспуска кнессета стали провалившиеся переговоры по создания правительственной коалиции.

В Азербайджане же ничто не предвещало принятие подобного решения, не было никаких объективных причин, поскольку, как рапортовало правительство, все структуры государственной власти в высшей степени успешно выполняли поставленные задачи и работали более чем эффективно.

В своем выступлении 26 ноября на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сделал экскурс в историю независимости страны и подробно остановился на этапах развития нового Азербайджана, рассказал о достижениях страны, как социально-экономических, так и внешнеполитических, и обозначил в ряду дальнейших планов проведение реформ как дело исключительной важности – «нужны структурные реформы, политические реформы, экономические реформы», заявил президент. Говоря о кадровых реформах, старт которым дала власть, лидер страны особо отметил, что проходить они должны «эволюционным путем, естественным путем, здесь тоже нельзя допускать никаких перегибов». И вот теперь основная, законодательная ветвь верховной власти, принимает решение о самороспуске с тем, чтобы поддержать реформы президента. Заместитель премьер-министра, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов после заседания Политсовета партии уже провел пресс-конференцию и объявил о принятии решения «обновить» парламент.

Невольно вспоминается программа-минимум и программа-максимум предвестницы Коммунистической партии Советского Союза Российской социал-демократической рабочей партии, которые были приняты на II съезде в 1903 году, и включавшие ближайшие и первейшие задачи и планы на перспективу, соответственно. Программа-минимум ставила задачу проведения буржуазно-демократической революции, свержение царизма, установление республики, а программа-максимум — проведение социалистической революции, установление диктатуры пролетариата и переход к социализму. В нашем случае, получается, что программу-минимум по построению независимой республики власть выполнила, а теперь приступает к самореформированию, чтобы реализовать поставленную задачу по построению социального общества. Самороспуском парламента, похоже, реформы вступают в завершающую, решающую стадию, и следующим шагом, дай бог, станут громкие самоотставки тех министров, имена которых называются в списке олигархов-монополистов. Не так давно один из самых объективных депутатов Вахид Ахмедов в программе Общественного телевидения «Diqqət Mərkəzi» сделал откровенное признание о том, что на протяжении 17 лет азербайджанский парламент не может принять «Кодекс о конкуренции» и препятствуют этому монополисты-чиновники, которые оказывают давление на депутатов. Даже несмотря на то, что президент внес «Кодекс о конкуренции» в Стратегическую Дорожную карту 2019-2020 годов. По его словам, тоже вопреки указаниям президента, кабинет министров на протяжении 10 лет не может подготовить нормативный документ для принятия закона «О декларации доходов». Объяснил депутат этот факт тем, что чиновники строят и развивают свой бизнес за счет государственной казны, имея в виду коррупционные схемы и распил бюджета.

Глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя решение партии «Ени Азербайджан», напомнил, что о возможности внеочередных выборов экспертное сообщество и ряд политических кругов периодически говорили, делались прогнозы в связи с преобразованиями во власти, акцентируя внимание на том, что реформы должны быть комплексными, с охватом всех ветвей власти, парламент должен соответствовать новым установкам, следует согласно требованиям времени сформировать дееспособный законотворческий орган, способный принимать новые законы.

«Но на самом высшем уровне власти эти прогнозы не подтверждались, несмотря на то, что кадровые реформы верхушки государственного аппарата предполагали и вероятность изменения парламента. Однако процессы стали развиваться настолько стремительно, что ждать 2020 года стало просто нецелесообразно, тем более что в парламенте освободились около 10 мест, одни из-за скандалов, в других случаях депутаты перешли на работу в исполнительную власть»,- поясняет Велизаде. Кроме того, эксперт считает, что на последующем этапе кадровых реформ, вероятно, будет продолжен процесс замены некоторых глав исполнительной власти и нынешние депутаты могут быть использованы в качестве кадрового резерва.

Он напомнил, что о грядущих изменениях в самой партии говорил сам президент, когда назначал заместителем председателя правящей партии бывшего вице-премьера. И, наконец, в связи с деятельностью этого состава парламента, неоднократно звучали критические высказывания, причем конкретно по персоналиям. «Скандальный случай отказа от мандата одного из депутатов, кстати, беспрецедентный случай в истории Милли Меджлиса, лишний раз подтверждает, что вопросы к парламенту накопились, и они требуют решения. Достаточно жесткой критике подвергались депутаты, занимающие длительное место свои кресла, им даже приходилось оправдываться, вспомним ситуации с Хады Раджабли. Часть депутатов обвинялись в бизнесе, примером является лянкяранский случай, который принял негативную огласку в прессе и получил жесткое порицание общественности. Поэтому в этой ситуации партия решила не дожидаться окончания срока полномочий парламента и пойти на обновление. Причем, вероятно, даже в своих рядах»,- сказал Велизаде.

Политолог уверен, что состав кандидатов от правящей партии в депутаты нового парламента претерпит серьезные изменения. В партийный список не попадут большинство нынешних депутатов. То же самое касается и списка независимых кандидатов. Возможно, в Милли Меджлисе появятся представители оппозиционных партий. Так, по его словам, «Реал» уже заявила о своих планах, хотя сам Ильгар Мамедов по понятным причинам не может баллотироваться.

Завершая беседу, Ильгар Велизаде подчеркнул, что парламент — это место, где обсуждаются болевые проблемы общества, но в последнее время, к сожалению, парламент не успевал даже за президентом. «С народом работал президент, хотя это прямая обязанность народных избранников, которые представляют в Милли Меджлисе конкретные регионы. Кроме того, в парламенте должны заседать компетентные, профессионально подготовленные люди. Вот сумма всех этих проблем, которые накопились, и стала причиной принятия такого решения, причем, оно принималось на самом высоком уровне политического руководства правящей партии. Потому что нынешний состав парламента не рефлексировал ситуацию, которая складывалась в обществе и не поспевал за социумом.

Партия и сама будет, скорее всего, обновляться, будет звучать самокритика, о необходимости чего, кстати, неоднократно своих соратников призывал сам основатель партии «Ени Азербайджан» Гейдар Алиев, который, еще будучи первым секретарем Коммунистической партии Азербайджана, говорил — «самокритика — это естественный процесс и самокритикой должны заниматься все», а в своем напутствии к членам оргкомитета по подготовке к съезду партии «Ени Азербайджан» 4 сентября 1999 года говорил о необходимости «здоровой критики и здоровой самокритики», и дал указание правлению очистить партию от тех, кто в корыстных целях использует прежние за­слуги. «Спасибо всем, кто пришел в партию в прошлом, когда она создавалась, спасибо организаторам партии, ее активным участникам. Я еще раз выражаю им благодарность. Но никто из них не должен злоупотреблять своими прошлыми заслугами. А если кто-то будет злоупотреблять, то он понесет наказание, несмотря на свои прошлые заслуги, его делам должна быть дана оценка их уровню на сегодняшний день»,- эти слова Гейдара Алиева, сегодня, действительно, как никогда актуальны. Вспомнили, наконец, партийцы слова своего отца-основателя.