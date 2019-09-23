Энерго-финансовая основа суверенитета

Исполнилось 25 лет Контракту века. Так в Азербайджане принято называть международное соглашение о добыче нашей нефти и ее продаже на Запад. 20 сентября 1994 года между Азербайджаном и 11 иностранными компаниями (Amoco, BP, McDermott, UNOCAL, ГНКАР, «ЛУКОЙЛ», Statoil, TPAO, Pennzoil, Ramco, Delta), представляющими семь стран мира (Азербайджан, США, Великобритания, Россия, Турция, Норвегия и Саудовская Аравия), состоялось подписание контракта на разведку, разработку и долевое распределение добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Глубоководная часть Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

Понятно, что это событие оказало очень большое воздействие на судьбу Азербайджана. Ведь после Российской империи и СССР это был первый контракт, подписанный независимым Азербайджаном с ведущими нефтяными компаниями мира. И, конечно, это сильнейшим образом сказалось на становлении национальной экономики. Худо-бедно, но часть громадных доходов от нефтяных поставок попадала и в сферы бизнеса, не имеющие отношения к энергодобыче. Эти средства не дали захиреть и сгинуть многим другим отраслям жизнедеятельности страны. И, наверное, из-за этого мы и имеем ситуацию получше, чем в Молдове, Армении, Таджикистане.

Своим мнением о последствиях события четвертьвековой давности поделился с «Зеркалом» известный политэксперт Расим Мусабеков. По его словам, то соглашение в определенном смысле сравнимо по значению с провозглашением государственной независимости нашей страны.

То есть, Контракт века стал как бы энергетической и финансово-экономической основой суверенитета Азербайджана. Дело в том, что эта добыча и связанные с нею межрегиональные нефтегазопроводы придали азербайджано-грузинскому дуэту международное значение в качестве энергетического и транспортного моста, соединившего Каспий с Черным морем, а говоря шире и Среднюю Азию с Европой.

«Понятно, что заключение этого контракта в условиях неполной внутренней стабильности в Азербайджане, в состоянии войны с Арменией, да еще и при недобрососедском отношении к нему держав с севера и юга, потребовало огромной выдержки и дипломатического искусства от тогдашнего руководства страны, — отметил политолог. — Ведь понадобилось заставить поверить западный бизнес в устойчивость политической власти страны и ее способность выполнить взятые на себя обязательства».

По словам Р.Мусабекова, то была весьма интересная история. Гейдару Алиеву удалось свести до нулевого уровня попытки Тегерана и Москвы помешать реализации контракта. Для этого он задействовал свои связи в руководстве этих государств. Причем ему удалось создать иллюзию, будто реализация соглашения ограничится совсем малым – одним лишь месторождением «Чираг», разработка которого началась еще в советское время, а доставка нефти западным получателям пойдет по российским трубам, то есть под контролем Москвы. К делу был привлечен и российский нефтяной гигант ЛУКойл, что весьма понравилось главе правительства РФ Виктору Черномырдину и, соответственно, несколько подзаткнуло МИД РФ, который распространял в то время заявления о непризнании Россией этого контракта.

В общем, стратегия, заключавшаяся в постепенном продвижении работ, чтоб не спровоцировать слишком пристальный интерес «доброжелательных» соседей, себя, можно сказать, оправдала. Так, шаг за шагом, сначала было санкционировано строительство нефтепровода Баку-Супса, и начался западный транзит азербайджанской нефти, в обход России. Мало кто верил, что даже это удастся, не говоря уже о проложенных впоследствии стратегическом нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южном газовом коридоре.

Между прочим, все эти проекты, отмечает Р.Мусабеков, стали залогом финансовой устойчивости и энергетической независимости еще и для соседней Грузии. Он напомнил также, что по сей день более половины бюджета Азербайджана обеспечиваются переводами денег из Госнефтефонда. То есть, финансовая устойчивость Азербайджана также обеспечиваются за счет миллиардов долларов, аккумулированных в этом фонде.