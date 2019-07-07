Министр энергетики Израиля: Иран начинает свой марш к созданию ядерного оружия

Израильские власти считают, что принятые Тегераном меры по превышению уровня обогащения урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе, «умеренны», однако они означают начало движения государства к созданию ядерного оружия. Об этом, как в субботу передает агентство Reuters, сообщил израильский министр энергетики Юваль Штайниц.

По его словам, пересечение «красных линий» СВПД может привести к тому, что Иран приступит к созданию ядерного оружия.

«Иран начал, хотя сейчас и умеренно, выходить за рамки установленного для государства уровня обогащения урана, превышать его, — приводит агентство его слова. — Это означает, что он [Иран] стирает все ранее оговоренные «красные линии» и начинает свой марш к созданию ядерного оружия».

Ранее в Тегеране заявили, что Иран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД по ядерной программе и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.