Энергетическая безопасность Кавказа была обсуждена в Тбилиси

В столице Грузии, Тбилиси, состоялась конференция на тему «Энергетическая безопасность в Кавказском регионе на фоне открытого рынка».

Как сообщает Report, мероприятие состоялось при содействии министерства экономики и устойчивого развития Грузии и Энергетической программы организации USAID, США.

Выступившая на конференции заместитель министра экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала о вызовах, которые имеются в сфере энергетической безопасности Грузии.

По ее словам, стратегия правительства Грузии по энергетической сфере опирается на два принципа: «Это создание более открытого рынка и создание больших возможностей для интеграции в регионе, торговли и транзита».

В конференции приняли участие руководство представительства USAID в Грузии, представители дипкорпуса и другие официальные лица.

| 2019-04-12T15:43:31+00:00 12 апреля 2019, 20:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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