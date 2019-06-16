Эмомали Рохмон встретился с лидерами Турции и Катара

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился 15 июня в Душанбе с Эмиром Катара Шейхом Тамимом ибн Хамадом Али Сани, передает информагентство «Авеста».

Как сообщает пресс-служба главы таджикского государства, в ходе встречи был рассмотрен широкий комплекс вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Катаром.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Катар как один из важнейших экономических, финансовых и политических центров мира занимает важное место в системе международных связей Республики Таджикистан.

Стороны выразили удовлетворение деятельностью совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара по сотрудничеству в торгово-экономических и научно-технических сферах, таджикско-катарского бизнес-форума.

Особое внимание было уделено вопросам развития отношений в сферах торговли, экономики, техники и инвестиций, банковского дела, культуры и образования, здравоохранения и туризма.

Также сегодня президент Эмомали Рахмон провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи предметом рассмотрения стала ситуация взаимных дружественных отношений на политической, экономической, торговой, социальной, туристической, культурной аренах и долгосрочное партнерство как приоритетное направление внешней политики двух стран.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за теплый и искренний прием.