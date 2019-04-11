Эммануэль Макрон собирается встретиться с фаворитами президентских выборов в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что в пятницу встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее представитель избирательного штаба украинского президента Олег Медведев сообщил, что Порошенко в пятницу проведёт встречу с Макроном. Он добавил, что в этот же день у французского лидера может состояться и встреча с лидером первого тура президентских выборов Владимиром Зеленским. Позже представитель пресс-службы Елисейского дворца сообщил, что Макрон в пятницу проведет встречи с Зеленским и Порошенко.

«Уже завтра я отбываю в Германию, где проведу встречу с канцлером Ангелой Меркель… Буду видеться также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Потому что на кону — судьба государства и европейской безопасности», — сказал Порошенко в четверг на форуме по безопасности в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.