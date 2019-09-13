Эмира Кувейта выписался из больницы

Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах выписался из больницы в США, где проходил медицинское обследование, не попав из-за этого на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Кувейтскому госагентству новостей министр по делам канцелярии эмира Али Джарах ас-Сабах.

«Его превосходительство эмир страны шейх Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, да хранит его Аллах, покинул одну из американских больниц после завершения медицинского обследования», — сказал министр, уточнив, что эмир выписался в четверг вечером.