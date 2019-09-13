Эмира Кувейта выписался из больницы

Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах выписался из больницы в США, где проходил медицинское обследование, не попав из-за этого на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Кувейтскому госагентству новостей министр по делам канцелярии эмира Али Джарах ас-Сабах.

«Его превосходительство эмир страны шейх Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, да хранит его Аллах, покинул одну из американских больниц после завершения медицинского обследования», — сказал министр, уточнив, что эмир выписался в четверг вечером.

| 2019-09-13T14:11:13+00:00 13 сентября 2019, 14:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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