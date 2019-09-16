Эмир Катара назначил нового посла в Азербайджан

Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани подписал решение о назначении нового посла страны в Азербайджан, сообщает Gulf Times.

Новым главой дипмиссии Катара в Баку стал Файсал Абдуллах Хамад Абдуллах аль-Хензаб.

Наряду с этим эмир также своим решением назначил новых послов в Коста-Рику, Туркменистан и Аргентину. Решения вступают в силу с момента публикации в официальном бюллетене страны.

Отметим, что  Юсуф бин Хассен аль-Сааи возглавлял посольство Катара в Азербайджане с октября 2016 года до  июнь 2018 года.

| 2019-09-16T10:22:17+00:00 16 сентября 2019, 13:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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